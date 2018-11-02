Adana'da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından örgüt adına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında eylem yapabileceği değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin toplantılar düzenleyerek örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları, ailesi tarafından kayıp olarak arandığı belirlenen zanlılar arasındaki Ö.G'nin ise Suriye'de örgüt adına faaliyette bulunup kente döndüğü ve cezaevinden çıkan örgütle bağlantılı kişilere ulaşıp onları Suriye'ye gönderme planı yaptığı iddia edildi. Zanlılar arasındaki G.Ö, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, diğerleri Adana Adli Tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarıldı. Şüpheliler Ö.G, E.T, M.T, H.Y. tutuklandı, A.T. ile V.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a yönelik özel harekat polisinin de desteğiyle 26 Ekim'de başlattığı operasyonlar kapsamında 7 kişiyi yakalamıştı.