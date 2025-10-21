İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2025 Salı / 29 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9755
  • EURO
    48,8233
  • ALTIN
    5754.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı
Güncel

Adana'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

AA21 Ekim 2025 Salı 10:01 - Güncelleme:
Adana'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda şüpheli yakalandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşık 10 aylık teknik ve fiziki takiple iki farklı grubun kentte terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiğini belirledi.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 19 şüpheliyi yakalayan ekipler, adreslerdeki aramalarda ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 18 mermi, örgütü simgeleyen bez parçaları ve yasaklı örgütsel kitaplar ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılardan bazılarının örgüt adına iş yeri kurşunlama, darp ve tehdit eylemlerine karıştığı öne sürüldü.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

  • adanada terör operasyonu
  • deaş şüphelileri
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.