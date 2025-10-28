İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,965
  • EURO
    48,9268
  • ALTIN
    5270.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Adana'da DEAŞ operasyonu! Gözaltına alındılar

Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 6 zanlının adresini tespit eden ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

AA28 Ekim 2025 Salı 10:45 - Güncelleme:
Adana'da DEAŞ operasyonu! Gözaltına alındılar
ABONE OL

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Örgüte eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları iddia edilen 6 zanlının adresini tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüpheliler E.K. (19), A.K. (19), M.S.A. (22), M.K. (25), Z.C. (31) ve Y.K. (33) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve yasaklı örgütsel kitap ele geçirildi.

Sosyal medya hesaplarında da örgütün tabanını diri tutmak için paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, operasyon polis kamerasınca kaydedildi.

  • Adana operasyon
  • DEAŞ zanlıları
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.