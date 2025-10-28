Adana'da DEAŞ operasyonu! Gözaltına alındılar

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.



Örgüte eleman kazandırma faaliyetlerinde bulundukları iddia edilen 6 zanlının adresini tespit eden ekipler, eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda, şüpheliler E.K. (19), A.K. (19), M.S.A. (22), M.K. (25), Z.C. (31) ve Y.K. (33) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve yasaklı örgütsel kitap ele geçirildi.

Sosyal medya hesaplarında da örgütün tabanını diri tutmak için paylaşımlarda bulunduğu öne sürülen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.



Öte yandan, operasyon polis kamerasınca kaydedildi.