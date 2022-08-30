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Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

AA30 Ağustos 2022 Salı 07:13 - Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 6 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu yerlere özel harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapıldı.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken TEM şubesi operasyon timi, evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.

Evlerde arama yapan ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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