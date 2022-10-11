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Adana'da DEAŞ operasyonu: Özel Harekat destek verdi

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında, 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

AA11 Ekim 2022 Salı 07:02 - Güncelleme:
Adana'da DEAŞ operasyonu: Özel Harekat destek verdi
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde Suriye ve Irak'ta DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu yerlere, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle baskın yapıldı.

Sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem alınırken Özel Harekat polisleri evlerin kapılarını koçbaşıyla kırdı.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet'e götürüldü.

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