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Adana'da dehşet: Anne katili cezaevinde

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde dün annesini sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 10:45 - Güncelleme:
Adana'da dehşet: Anne katili cezaevinde
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Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki evde Teslime Ç'nin (62) öldürülmesine ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan oğlu Oğuz Ç'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Oğuz Ç, dün 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp annesi Teslime Ç'nin evde bayıldığını söylemiş, ihbar üzerine adrese giden sağlık personeli, sırt ve bacağında sopayla darp izleri olan kadının öldüğünü belirlemişti. Bunun üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Oğuz Ç'yi gözaltına almıştı.

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