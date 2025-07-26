Adana'da dehşet: Anne katili cezaevinde

Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki evde Teslime Ç'nin (62) öldürülmesine ilişkin polis ekiplerince gözaltına alınan oğlu Oğuz Ç'nin (27) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Oğuz Ç, dün 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp annesi Teslime Ç'nin evde bayıldığını söylemiş, ihbar üzerine adrese giden sağlık personeli, sırt ve bacağında sopayla darp izleri olan kadının öldüğünü belirlemişti. Bunun üzerine Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Oğuz Ç'yi gözaltına almıştı.

