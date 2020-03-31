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Güncel

Adana'da dehşet! Tartıştığı kişiyi bıçakladı

Adana'da tartıştığı kişiyi bıçaklayan kadın gözaltına alındı.

AA31 Mart 2020 Salı 07:24 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 07:24
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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi Aksantaş TOKİ Konutlarındaki bir apartmanın 3. katında meydana gelen olayda, T.D, tartıştığı C.K'yı mutfaktan aldığı bıçakla yaraladı.

Yaralı halde evden kaçan C.K, yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Yüreğir Belediyesi güvenlik görevlilerinin yanna giderek yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği C.K, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi (Ç.Ü) Balcalı Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan saldırgan kadın, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.

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