Adana'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.20'de Ceyhan'da 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7,1 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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