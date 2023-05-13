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Adana'da deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, Adana'nın Aladağ ilçesinde, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ve Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde deprem meydana geldiği duyuruldu.

13 Mayıs 2023 Cumartesi 02:05 - Güncelleme:
Adana'da deprem meydana geldi
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Adana'nın Aladağ ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın, merkez üssünü Aladağ ilçesi olarak saptadığı 3.8 büyüklüğündeki deprem, saat 01.12'de meydana geldi. 5,8 kilometre derinlikte olan deprem, ilçe merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

KAHRAMANMARAŞ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın, merkez üssünü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olarak saptadığı 3.7 büyüklüğündeki deprem, saat 00.58'de meydana geldi. 7 kilometre derinlikte olan deprem, ilçe merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

ADIYAMAN

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın, merkez üssünü Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi olarak saptadığı 3.5 büyüklüğündeki deprem, saat 00.43'de meydana geldi. 7 kilometre derinlikte olan deprem, ilçe merkezinde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

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