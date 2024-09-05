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Adana'da devrilen otomobildeki sporcu öldü, babası ve ablası yaralandı

Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu 14 yaşındaki sporcu öldü, babası ve ablası yaralandı.

AA5 Eylül 2024 Perşembe 14:45 - Güncelleme:
Adana'da devrilen otomobildeki sporcu öldü, babası ve ablası yaralandı
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Ahmet Dedecan'ın (45) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Çukurova ilçesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin incelemesinde araçtaki 14 yaşındaki atlet Yağmur Dedecan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ağır yaralanan babası Ahmet ve ablası Hazal Afşin Dedecan (20) ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kızının cenazesini almak için Adana Adli Tıp Kurumuna giden anne Taybet Dedecan (44), gazetecilere, üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Yağmur'un sporu çok sevdiğini, cirit atma branşında yerel ve ulusal başarılarının olduğunu belirten Dedecan, "Kızım bu yıl spor lisesine başlayacaktı. Çok hayalleri vardı ama yarım kaldı. Allah'ım yanına aldı. Nur içinde yatsın. Pamuk gibi bir çocuktu." dedi.

Cenazenin Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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