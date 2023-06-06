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Adana'da dolandırıcılık operasyonu

Adana'da dolandırıcılık operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

AA6 Haziran 2023 Salı 07:15 - Güncelleme:
Adana'da dolandırıcılık operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince, bazı şüphelilerin nitelikli dolandırıcılıkla uyuşturucu içerikli ilaçların ticaretini yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 12 şüphelinin yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslere polis ekipleri baskın yaptı.

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden bazıları sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

  • Adana
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