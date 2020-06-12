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  • Adana'da dolandırıcılık zanlısı ''sahte polislere'' 10'ar yıla kadar hapis istemi
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Adana'da dolandırıcılık zanlısı ''sahte polislere'' 10'ar yıla kadar hapis istemi

Adana'da, kendilerini 'polis' olarak tanıtarak bir kişiyi 9 bin 720 lira dolandırdıkları iddia edilen zanlılar hakkında 10'ar yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AA12 Haziran 2020 Cuma 10:31 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 10:31
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Savcılıkça, dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen tutuksuz şüpheliler İ.D. ve N.D. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.

Şüpheliler için "kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, şüpheli N.D'nin mağdur H.B'yi telefonla arayarak kendisini komiser olarak tanıtarak operasyon düzenleyeceklerini söylediği ve polis olduğunu bildirdiği İ.D'nin hesabına 9 bin 720 lira göndermesini istediği belirtildi.

N.D'nin müştekiyi, yabancı uyrukluya ait cep telefonundan aradığının tespit edildiği ve İ.D'nin hesabına para yatırıldıktan sonra iletişimi kestiği ifade edilen iddianamede, şüphelilerin üzerlerine atılı dolandırıcılık suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanıklar İ.D.ve N.D. ise suçlamaları kabul etmedi.

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