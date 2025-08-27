İSTANBUL 28°C / 21°C
Adana'da dolmuş şoförüne silahlı saldırı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan dolmuş şoförü hayatını kaybetti.

27 Ağustos 2025 Çarşamba 00:32
Adana'da dolmuş şoförüne silahlı saldırı
Kullandığı dolmuşla Dağlıoğlu Mahallesi 14130 Sokak'ta seyir halinde bulunan Orhan Gündüz'e (47) kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateş açıldı.

Gündüz'ün kontrolünden çıkan dolmuş, sokaktaki elektrik direğine çarparak durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gündüz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, saldırı sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

