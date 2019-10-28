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Adana'da durdurulan bir tırın lastiğinin içinden kaçak sigara çıktı

Adana'da durdurulan bir tırın lastiğinin içinden çıkan kaçak sigara polisi bile şaşkına çevirdi.

  • İHA
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanındaki uygulama noktasında şüpheli araçlara yönelik uygulama yaptı.
 
Ekip, şüphe üzerine durdurduğu 3 araçta gümrük kaçağı 2 bin 965 paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigaraların bir bölümünün tırın lastiğine gizlenmiş olarak bulunması polisi bile şaşkına çevirdi. Polis lastikleri tek tek çıkartıp içine gizlenmiş olan sigaraları çıkardı. Polis araçların sürücüleri S.C, F.B. ve Ş.D'yi gözaltına alındı.
Zanlıar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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