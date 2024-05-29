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Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'e, 1,5 milyondan fazla katılım bekleniyor

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte 2-6 Ekim'de düzenlenecek TEKNOFEST'in ziyaretçi sayısının 1,5 milyonu aşacağını öngördüklerini belirterek, 'Elon Musk da katılım için söz vermişti. Kendisini bekliyoruz.' dedi.

AA29 Mayıs 2024 Çarşamba 18:09 - Güncelleme:
Adana'da düzenlenecek TEKNOFEST'e, 1,5 milyondan fazla katılım bekleniyor
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Köşger, Adana Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e ilişkin Valilikte gazetecilere açıklama yaptı.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivaline yüksek katılım beklediklerini dile getiren Köşger, "Şu ana kadar öğrencilerin, yarışmacıların müracaat sayısı oldukça fazla. TEKNOFEST'in 1,5 milyon ziyaretçiyi aşacağını öngörüyoruz." dedi.

Vali Köşger, geçen senelerdeki TEKNOFEST'lere bölgeden katılımın yoğun olduğunu ifade ederek, "Bu yıl da Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve bölgenin tamamından çok yüksek katılım bekliyoruz. Tüm Türkiye'ye hitap edecek, örnek olacak bir festivali inşallah gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Adana'nın, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ve Lezzet Festivali gibi büyük etkinliklere ev sahipliği yaptığını anımsatan Köşger, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST'i de aynı şekilde ve çok büyük başarıyla gerçekleştireceğimizi öngörüyoruz. İnşallah Bayraktar ailesi gelecek, Türk Yıldızları, hava gösterileri, yarışmalar olacak. Elon Musk da katılım için söz vermişti. Kendisini bekliyoruz."

Kentte 2-6 Ekim'de düzenlenecek TEKNOFEST'te, hava gösterileri, bilim şovları, TEKNOFEST keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, paydaş ve sponsor markalara ait etkinlik stantlarının yanı sıra sergiler, gösteriler, konserler yer alacak.

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