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Adana'da düzenşenen uyuşturucu operasyonunda 27 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Adana'da, otoyolda yapılan denetimlerde şüphe üzerine durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeğinin verdiği tepki üzerine yapılan aramada, 27 kilo 300 gram esrar bulundu, 2 zanlı tutuklandı.

  • AA & İHA
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Sarıçam ilçesi yakınında denetim yaptı.

Ekipler, denetim sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurup narkotik dedektör köpeği "Marco" ile kontrol etti.

Köpeğin, aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, buradaki bir valizde 131 pakette toplam 27 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Bunun üzerine araçtaki Suriye uyruklu şüpheliler Malek A. ve üzerinden başkasına adına düzenlenmiş kimlik çıkan Fahd İ. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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