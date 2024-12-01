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  • Adana'da Emniyetin deposunda mühimmat hırsızlığı: Suç örgütü iddialarına valilikten açıklama
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Adana'da Emniyetin deposunda mühimmat hırsızlığı: Suç örgütü iddialarına valilikten açıklama

Adana Valiliği, Emniyet Müdürlüğü'nün deposundan mühimmat çalınmasıyla ilgili 11 şüphelinin gözaltına alındığını belirtti. Öte yandan çalışan söz konusu mühimmatların Bayğaralar silahlı suç örgütüne satılacağı iddialarına ilişkin ise herhangi bir delile rastlanılmadığını açıkladı.

DHA1 Aralık 2024 Pazar 22:17 - Güncelleme:
Adana'da Emniyetin deposunda mühimmat hırsızlığı: Suç örgütü iddialarına valilikten açıklama
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Bazı sosyal medya platformlarında Adana Emniyet Müdürlüğü'nün deposundan silah ve mühimmat çalındığı, Bayğaralar silahlı suç örgütüne satıldığı paylaşımlarının ardından Adana Valiliği yazılı açılamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BAYĞARALAR SUÇ ÖRGÜTÜNE Mİ SATILACAKTI?

"İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü deposundan çeşitli mühimmatın çalınmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda; 'Zimmet ve Silah-Mühimmat Ticareti' suçunu işlediği tespit edilen faillerin yakalanmasına yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturma başlatılmıştır. Yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştirdiği tespit edilen toplam 11 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Şüpheli şahısların ikamet, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda İl Emniyet Müdürlüğü depo envanterine kayıtlı olduğu tespit edilen mühimmat ele geçirilmiştir. Basın organları ve sosyal medyada yer alan 'söz konusu mühimmatın Bayğaralar silahlı suç örgütüne satışına ilişkin' iddialar konusunda herhangi bir delile rastlanılmamıştır. Başlatılan adli ve idari soruşturmalar çok yönlü olarak yürütülmektedir."

  • Adana Emniyet
  • Mühimmat Hırsızlığı
  • Bayğaralar silahlı suç örgütü

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