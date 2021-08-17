Adana'da eşini öldüren zanlı tutuklandı

AA 17 Ağustos 2021 Salı 10:04 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 10:04

Yurt Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta eşi Kübra Ö'yü tabancayla öldüren O.A.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen O.A.Ö, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Öte yandan cinayet silahını sakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan O.A.Ö'nün arkadaşı M.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gemi görevlisi olduğu öğrenilen O.A.Ö, Yurt Mahallesi'ndeki evinde, kendisini aldattığını ileri sürdüğü iki çocuğunun annesi Kübra Ö'yü tabancayla öldürdükten sonra polise teslim olmuştu.