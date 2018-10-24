Adana'da etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu, ağaçlar devrildi

Kentte akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintisi oluştu.

Şiddetli rüzgar nedeniyle de şehir merkezinde çok sayıda ağaç devrildi. Merkez Seyhan ilçesi Uğur Mumcu Meydanı'ndaki kavşakta bulunan demir süs kulesi de şiddetli rüzgarda devrildi.

Devrilen ağaçlar çok sayıda araçta maddi hasar oluşmasına neden oldu.

Su birikintisi ve devrilen ağaçlar nedeniyle araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.