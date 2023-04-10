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Adana'da evde ölü bulunan 2 aylık bebeğin annesi tutuklandı, baba aranıyor

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir evde 2 aylık bebeğin ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan anne tutuklandı.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 15:07 - Güncelleme:
Adana'da evde ölü bulunan 2 aylık bebeğin annesi tutuklandı, baba aranıyor
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İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evin ikinci katında ikamet eden Ayşegül T. (30), dairesine giremediği gerekçesiyle itfaiyeden yardım istedi.

Evden koku yayılması nedeniyle kadının komşuları da durumu polise bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin kapısını kırdığı daireye giren polis ekipleri, Ayşegül T'nin 2 aylık kızı Mehtap T'yi ölmüş şekilde buldu.

Bunun üzerine anne Ayşegül T, gözaltına alındı.

Bebeğin cesedi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen anne Ayşegül T. ve baba Suat T'nin (42) yaklaşık bir hafta önce bebeklerini evde yalnız bıraktıkları öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ayşegül T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis, baba Suat T'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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