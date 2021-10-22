İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ekim 2021 Cuma / 16 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,5727
  • EURO
    11,1482
  • ALTIN
    551.888
  • BIST100
    1455.33
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı kardeşi çıktı
Güncel

Adana'da evinde öldürülen kişinin katil zanlısı kardeşi çıktı

Adana'da 4 gün önce evinde öldürülmüş halde bulunan kişinin kardeşi, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı.

AA22 Ekim 2021 Cuma 10:00 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 10:00
ABONE OL

Muzaffer A'nın (30) 18 Ekim'de merkez Seyhan ilçesindeki evinde başından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili yeni bilgilere ulaşıldı.

Anne Esen A'nın gezi için gittiği Mardin'den dönüşte kendisiyle birlikte yaşayan oğlunu evlerinde ölü bulduğu ve durumu polise bildirdiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Muzaffer A'nın başının arkasından vurulduğunu belirledi.

Ekiplerin görüştüğü baba Cafer A, kendisinin karşı dairede kaldığını ve gece saatlerinde oğlu Selçuk A'yı (20) ağabeyi Muzaffer A'nın kaldığı daireye girerken gördüğünü anlattı.

Bunun üzerine polis ekipleri Selçuk A'nın, arkadaşının Yeşilyuva Mahallesi'ndeki evinde olduğunu belirledi. Adrese baskın yapan ekipler Selçuk A'yı olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin, ifadesinde, tartıştığı ağabeyi Muzaffer A'nın hakarette bulunarak kendisini darbettiğini, bu sırada masanın üzerinde bulunan ağabeyine ait silahı alıp ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Selçuk A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.