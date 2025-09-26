İSTANBUL 23°C / 17°C
Güncel

Adana'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

26 Eylül 2025 Cuma 18:52
Adana'da feci kaza! 2 kişi hayatını kaybetti
İncirlik Bulvarı'nda, Berk Öztürk idaresindeki 06 AAP 684 plakalı otomobil, B.Ö'nün kullandığı 33 AVG 307 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Öztürk ile aynı araçtaki Beyaz Fidan Şahin ve Furkan B. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Öztürk ile Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, otomobildeki 3 kişinin infaz koruma memuru olduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü B.Ö, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

