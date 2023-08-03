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Adana'da FETÖ mensubuna 15 yıl hapis istemi

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu öne sürülen eski 3. sınıf emniyet müdürü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AA3 Ağustos 2023 Perşembe 11:25 - Güncelleme:
Adana'da FETÖ mensubuna 15 yıl hapis istemi
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FETÖ mensubu olduğu gerekçesiyle açığa alınan ve ilerleyen süreçte resen emekli edilen eski 3. sınıf emniyet müdürü tutuksuz A.A. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, hakkında FETÖ soruşturması yürütülen tanık M.S'nin, "Adana'da görev yaptığım süre zarfından FETÖ'nün sohbet toplantılarına katıldım. Burada A.A'nın da içinde bulunduğu bir sohbet grubumuz vardı. Dönüşümlü bir şekilde evlerimizde toplantı yapılıyordu. Sohbet toplantılarında örgüt elebaşının kitapları okunurdu." şeklindeki ifadesine yer verildi.

Sanığın Polis Akademisi eğitiminden sonra Aydın'daki polis okulunda görev yaptığı, burada örgütün mahrem emniyet yapılanmasında yer aldığı ve rütbeli emniyet mensuplarını FETÖ'nün "ofis" olarak isimlendirdiği evlere yönlendirdiği iddianamede anlatıldı.

İddianamede, sanığın 2003-2015'te de Adana'da FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında bulunduğu, örgüt elebaşının talimatı sonrasında Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığı ve FETÖ'ye bağlılığını devam ettirdiği belirtilerek, A.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Sanık A.A. ise iddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

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