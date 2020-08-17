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Adana'da FETÖ sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik sürdürülen davada yargılanan 2 sanıktan 1'i, 6 yıl 3 ay hapis hapis cezasına çarptırıldı.

AA17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:19 - Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:19
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13'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar S.Y. ve A.B. ile avukatları katıldı.

Sanık S.Y, savunmasında, ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur, beraatımı talep ederim." dedi.

Diğer sanık da terör örgütü üyesi olmadığını savunarak, beraatına karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık S.Y'nin cezalandırılması, diğer sanığın ise yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık S.Y'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırırken, diğer sanığın ise beraatına karar verdi.

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