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Adana'da FETÖ sanığı eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski polis, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA26 Nisan 2022 Salı 17:59 - Güncelleme:
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Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.A. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, FETÖ'ye himmet adı altında finansal destek sağladığını, veri inceleme raporuna göre FETÖ'nün mahrem yapılanmasında yer alan ve her şeyiyle örgüte teslim olan ancak yöneticilik vasfı olmayan anlamına gelen "SAY" kodu ile derecelendirildiğini ve örgütün emniyet mahrem imamları ile HTS irtibat kaydının tespit edildiğini belirtti.

Savcı, sanığın örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ve hakkında somut, tutarlı tanık beyan ve teşhislerinin bulunduğunu ifade ederek, M.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.A. ise savunmasında, suçlamaları reddederek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık M.A'nın mevcut halinin devamına karar verdi.

  • Fetullahçı Terör Örgütü
  • FETÖ
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