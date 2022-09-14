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Adana'da FETÖ sanığına hapis

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen sanık, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA14 Eylül 2022 Çarşamba 18:07 - Güncelleme:
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Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık K.A. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, K.A'nın ByLock kullandığının belirlendiğini, örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldığını ve FETÖ üyeliğinden haklarında adli işlem yapılan kişilerle irtibatının tespit edildiğini belirterek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık K.A, savunmasında ByLock kullanmadığını ve örgütsel konumunun bulunmadığını öne sürerek, "FETÖ üyesi değilim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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