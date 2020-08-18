AA 18 Ağustos 2020 Salı 10:24 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 10:24

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imam"larıyla ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiği gerekçesiyle tutuklanan eski subay pilot hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen ve İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında subay olarak görev yaptığı belirlenen tutuklu şüpheli M.E. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı tarafından M.E. için "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, M.E'nin FETÖ/PDY'nin mahrem asker yapılanması içerisinde yer aldığı ve örgütün "mahrem imam"ları tarafından takibinin yapıldığına dair dijital verilerin bulunduğu belirtilerek, "Şüphelinin, kontörlü sabit hatlardan aranmak suretiyle örgütün benimsediği tedbir ve gizliliğe uyması, bu amaçla gizliliği sağlamak için ankesörlü telefonla iletişim şeklini tercih etmesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur." ifadelerine yer verildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

