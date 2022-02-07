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Adana'da FETÖ'nün sözde ''serrehberi''ne 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada yargılanan tutuklu sanığa 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 14:22 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 14:23
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Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık N.Ç, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın FETÖ üyeleriyle irtibatlı olduğunu, örgüte ait evlerde kaldığını, sohbet toplantıları düzenlediğini, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılanlarla yurt dışına giriş çıkış kaydının bulunduğunu, örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan sendikada üyelik kaydının olduğunu kaydetti.

Savcı, ayrıca örgüt elebaşının talimatı sonrası sanık N.Ç'nin Bank Asya hesabında olağan dışı artış yaşandığını, FETÖ/PDY içinde "serrehber" olarak faaliyet gösterdiğini belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık N.Ç, savunmasında suçlamaları kabul etmedi.

Örgütsel bir konumunun olmadığını öne süren N.Ç, "Sohbet toplantılarına katılmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alarak adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

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