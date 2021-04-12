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Adana'da FETÖ'ye şafak operasyonu

Adana'da FETÖ'ye finansal destek sağladığı öne sürülen 3 kişi, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

DHA12 Nisan 2021 Pazartesi 07:50 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 07:50
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte finansal destek sağladıkları, sohbete toplantılarına katıldıkları, mahrem imamlarla irtibatları oldukları öne sürülen B.D., A.M. ve H.Y. isimli şüpheliler tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkartmasının ardınran Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, operasyon için harekete geçti. Günün ilk ışıklarıyla 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 3 şüpheli, baskında gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete gönderildi.

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