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Adana'da firari FETÖ şüphelisi öğretmen yakalandı

Adana'da, FETÖ/PDY'ye yönelik 2018'de düzenlenen operasyonda adresinde bulunamayan kimya öğretmeni Suat Y. (39), saklandığı Pozantı ilçesindeki yayla evinde yakalandı. Suat Y.'nin, askeri okullar ile polis okullarına öğrenci yetiştirdiği belirlendi.

DHA12 Ağustos 2021 Perşembe 10:19 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 10:19
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018'de FETÖ/PDY'nin 'mahrem askeri yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda adresinde bulunamayan Suat Y.'nin, Pozantı ilçesindeki yayla evinde saklandığını belirledi. Polis ekipleri, yayla evine yaptığı baskınla Suat Y.'yi yakaladı. Emniyete götürülen Suat Y.'nin, örgütün kapatılan dershanesinde kimya öğretmenliği yaptığı, örgüt elebaşının çağrısı üzerine Bank Asya'daki hesabında 13 bin lira hesap artırımı yaptığı öğrenildi. İfadesinde suçlamaları reddeden Suat Y.'nin, aynı dosya kapsamında gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan öğretmen eşi Zeliha Y. (37) ile birlikte askeri okullar ile polis okullarına öğrenci yetiştirdikleri, 'mahrem imam'larla ardışık aramaları olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Suat Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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