İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2024 Çarşamba / 28 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6016
  • EURO
    32,9931
  • ALTIN
    2002.94
  • BIST100
    8903.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da firari FETÖ üyesi 3 kişi ekipler tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi
Güncel

Adana'da firari FETÖ üyesi 3 kişi ekipler tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden aranan 1'i hükümlü, 3 kişi düzenlenen operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 10:11 - Güncelleme:
Adana'da firari FETÖ üyesi 3 kişi ekipler tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan 3 kişiyi yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, 6 yıl önce Adana 2. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında örgüt üyeliği suçundan yakalama kararı verilen Süleyman Danyel K'nin yurt dışından Türkiye'ye gelmek için uçağa bindiğini belirledi.

Firari Süleyman Danyel K, uçakla geldiği Adana Havalimanı'nda ekiplerce yakalandı.

Şüphelinin, örgüt tarafından daha önce polis kolejine öğrenci olarak yerleştirildiği, ardından Polis Akademisine geçiş yaptığı ve burayla ilişiğinin kesildiği, kod isim kullandığı, ankesörlü hatlardan ardışık arandığı ve sohbet toplantılarına katıldığı öne sürüldü.

Ekipler, FETÖ ile bağlantılı eğitim kurumunda öğretmenlik yaptığı ve üniversite öğrencilerine "ev ablalığı" yaptığı iddiasıyla Şanlıurfa 6. Ağır Ceza Mahkemesince örgüt üyeliği suçlamasıyla aranan Emel U'yu (31) da yaptığı çalışmayla gözaltına aldı.

FİRARİ HÜKÜMLÜ SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Adana Ağır Ceza İlamat Masasınca, örgüt üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla 1 yıldır aranan Uğur Türkmen'in (44) de saklandığı adres ekiplerce tespit edildi.

Avukat olduğu öğrenilen firari hükümlü, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Türkmen'in örgütün düzenlediği sohbet toplantılarına katıldığı ve örgütle iltisaklı derneğe üyelik kaydının bulunduğu öne sürüldü.

TEM ekiplerince yakalanan şüpheliler Süleyman Danyel K. ve Emel U. ile hükümlü Uğur Türkmen adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.