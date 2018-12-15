Adana'da gözaltındaki şüpheli adliyeden kaçtı
Adana'da, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra adliyeye getirilen şüpheli kaçtı.
- AA
İşlediği bir suçtan dolayı gözaltına alınan E.A. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından polis ekipleri tarafından Adana Adliyesine getirildi. Gözaltındaki şüpheli, bir süre sonra adliye binasından polis ekiplerini atlatarak kaçtı. Durumu fark eden ekiplerin, şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
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