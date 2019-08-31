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Adana'da hakkında hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Adana'da polis, yolcu gibi bindiği minibüste 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüyü yakaladı.

  • AA
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Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Halık Ş'nin (41) merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı.

Halık Ş, polisin gözaltına alacağı sırada Adnan Kahveci Bulvarı'nda şehir içi yolcu minibüsüne bindi.

Polis ekipleri de iki durak sonra minibüse yolcu gibi binerek Halık Ş'yi yakaladı. Firari hükümlünün yanında bulunan F.A'nın (30) üzerini arayan polis, 20 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.A, Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Halık Ş, daha sonra cezaevine gönderildi. 

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