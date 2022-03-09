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Adana'da haksız kazanç elde eden şebekeye operasyon

Adana'da, faizle para verip, gününde ödemeyen yapmayanlardan icra yoluyla 70 milyon liralık haksız kazanç elde eden şebekeye operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DHA9 Mart 2022 Çarşamba 09:22 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 09:22
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, maddi sıkıntıya düşen 52 kişiye faizle para verip, karşılığında teminatla senet ve çek alan, gününde ödeme yapmadıkları için de haklarında icra takibi başlatarak, 70 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeyi teknik ve fiziki takiple deşifre etti. Şebeke içinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen 14 kişiyi belirleyen ekipler, operasyon için harekete geçti. Sabah erken saatlerde 14 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Kadınların da aralarında olduğu şüpheliler, sorguları için emniyete götürüldü.

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