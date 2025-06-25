İSTANBUL 34°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Haziran 2025 Çarşamba / 29 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,6544
  • EURO
    46,0467
  • ALTIN
    4246.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da haraç dehşeti: 3 çocuklu ailenin evi kundaklandı
Güncel

Adana'da haraç dehşeti: 3 çocuklu ailenin evi kundaklandı

Adana'da üç çocuklu bir ailenin evi, gece saatlerinde molotofkokteyli ile kundaklandı. Baba, olayın haraç çetesi tarafından yapıldığını belirtti: 2 milyon lira istediler, vermeyince evi yaktılar.

IHA25 Haziran 2025 Çarşamba 09:48 - Güncelleme:
Adana'da haraç dehşeti: 3 çocuklu ailenin evi kundaklandı
ABONE OL

Adana'da 3 çocuklu ailenin uykudayken evi molotofkokteyli atılarak kundaklandı. Gece vakti çocuklarıyla son anda evden çıkan baba, "2 milyon lira haraç istiyorlar, yabancı bu kalleşliği yapmaz" diyerek tepki gösterdi.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi 919 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk sahibi Ali (29) ve Meryem (21) Artış çiftinin evi, uyudukları sırada motosikletle gelen 2 kişi tarafından pencereden içeri molotofkokteyli atılarak kundaklandı. Kendi imkanları ile evden çıkıp yangını söndürmeye çalışan çift, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kundaklama sonrası ev kullanılamaz hale gelirken 3 çocuklu çift sokakta kaldı. Çift, evlerinin daha önce ortak iş yaptıkları ancak sonradan husumetli oldukları akrabaları A.A. (20) tarafından kundaklandığını ileri sürdü.

"AKRABAM BİZİ SÜREKLİ TEHDİT EDİYOR"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ali Artış, "Biz çocuklarımızla uyurken akrabam A.A. tarafından evimize molotofkokteyli atıldı. Çocuklarımı ve eşimi zor kurtardım. Akrabam bizi sürekli tehdit ediyor. Geceyi akrabalarımızın yanında geçirdik. Molotofkokteyli attıktan sonra tehditli paylaşımlar yaptı" dedi.

"EV SAHİBİ DE 'EVİMİ YAPTIRIN' DİYOR"

Akrabasının kendisinden 2 milyon lira haraç istediğini öne süren Artış, "Bana sürekli tehdit mesajı atıyor ve değişik yurt dışı numaralarından beni arıyorlar. 2 milyon lira haraç istiyorlar. Yabancı bu kalleşliği yapmaz. Biz ev yanarken son anda çocuklarımızı kurtarabildik. Şikayetçi olduk, mağduruz. Burada kiracıyız, ev sahibi de 'evimi yaptırın' diyor" şeklinde konuştu.

Anne Meryem Artış ise yangından son anda çıkabildiklerini belirterek, "Ben çocuklarım ile ne yapacağım bilmiyorum. Bütün kıyafetler, ev yandı. Küçük çocuklarıma kıymaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

  • ev kundaklama
  • haraç çetesi
  • çocuklu aile

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.