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Adana'da hareketli anlar

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

AA10 Haziran 2021 Perşembe 07:03 - Güncelleme: 10 Haziran 2021 Perşembe 07:03
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Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Şüphelilerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçmaya başlaması üzerine söz konusu otomobilin gidebileceği kavşak ve caddelere polis ekipleri sevk edildi.

Otomobille Özdemir Sabancı Buvları'ndan ilerleyen şüpheliler, Cevat Yurdakul Caddesi'ne ardından Ziyapaşa Bulvarı'na girerek kaçışını sürdürdü.

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu şüpheli otomobil, Hurmalı Mahallesi'nde çıkmaz sokakta ekiplerce durduruldu.

Biri kadın iki kişiyi gözaltına alan ekipler, otomobilde yaptıkları aramalarda herhangi bir suç unsuru tespit edemedi.

Otomobil ve şüpheliler, yasal işlem yapılmak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

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