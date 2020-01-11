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Adana'da helikopter destekli asayiş uygulamasında, aranan 42 şüpheli yakalandı

Adana'da 2 bin 708 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı. Kent merkezindeki uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ile Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube müdürlüklerinden 2 bin 708 polis katıldı. Ekiplere, bir helikopterle de havadan destek verildi. İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ta (sağda) uygulama noktasını denetledi.

AA11.01.2020  00:24 - Güncelleme: 11.01.2020  00:24


Adana'da 2 bin 708 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.

Kent merkezindeki uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği ile Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube müdürlüklerinden 2 bin 708 polis katıldı. Ekiplere, bir helikopterle de havadan destek verildi.Uygulamada, 8 bin 55 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtları kontrol edildi. Trafik uygulamasında 2 bin 758 araç incelendi. Araçlardan 23'ü trafikten men edildi. 56 araç için de 51 bin 641 lira ceza uygulandı.

Umuma açık yerler ve trafik denetlemelerinde, çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.Umuma açık kafe ve barlardaki uygulamada ayrıca 10 iş yeri ve 7 kişi hakkında idari işlem yapıldı. İdari işlem sonucunda 16 bin 20 lira ceza verildi.

Öte yandan, polis ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları araçları aradıktan sonra dedektör köpeklerle de kontrol etti. Kontroller sırasında, 1 ruhsatsız av tüfeği, 4 tabanca, 2 kesici ve delici alet, 1,3 gram eroin, 3,6 gram esrar, 0,23 gram metamfetamin ile 85 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da uygulama noktalarını denetleyerek, vatandaşlarla sohbet etti. Kaynak: Adana'da Helikopter Destekli Asayiş Uygulamasında, Aranan 42 Şüpheli Yakalandı 

Meğer kâğıt gazetecilik ne kadar zormuş

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