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Adana'da heyelan su şebekesine zarar verdi

Adana'nın Pozantı ilçesinde, meydana gelen heyelan nedeniyle yayla yolu ulaşıma kapanırken, su şebekesi de zarar gördü.

AA14 Mart 2020 Cumartesi 16:05 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 16:05
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İlçede etkili olan yağışın ardından Dağdibi Mahallesi Mazmılı Yaylası yolunda toprak kayması oldu.

Heyelandan dolayı güzergah ulaşıma kapanırken, içme suyu şebekesinde de hasar oluştu.

Dağdibi Mahallesi Muhtarı Refik Günan, bölgede sıklıkla benzer durumun yaşandığını söyledi.

Mahalleye ilişkin 2017 yılında valilikçe alınan taşınma kararının olduğunu belirten Günan, "Mahallemiz heyelanlar sebebiyle başka bir yere taşınacak. Yeni yerle ilgili zemin etüt çalışmaları devam ediyor. Mahallemizin bir an evvel taşınmasını ve yapılan çalışmaların hızlandırılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

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