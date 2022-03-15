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Adana'da hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı

Adana'da iş yerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen iki şüpheli devriye ekipleri tarafından yakalandı.

AA15 Mart 2022 Salı 07:00 - Güncelleme: 15 Mart 2022 Salı 07:00
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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde bir iş yerine, hırsızlık zanlısı iki kişinin girdiği ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, bir iş yerinden hırsızlık yapıldığını tespit edince şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevre sokaklarda ve caddelerde araştırma yapan ekipler, yaya olarak ilerleyen iki zanlıyı durdurdu. İki şüpheliden biri polis ekiplerini ikna edebilmek için kendisini "camiye gidiyorum" diyerek savundu. Ekipler, yaptıkları detaylı araştırmada zanlılarca çalındığı tespit edilen akü ve bakır kablolar buldu. Gözaltına alınan iki şüpheli, Akıncılar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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