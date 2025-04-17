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Adana'da ''huzur ve güven'' uygulaması yapıldı

Adana'da polis ekiplerince helikopter destekli 'huzur ve güven' uygulaması yapıldı.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 07:00 - Güncelleme:
Adana'da ''huzur ve güven'' uygulaması yapıldı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin önemli bölgelerinde uygulama noktaları oluşturdu. 1228 polis, 1 dron ve 4 eğitimli dedektör köpeğin katıldığı uygulamaya polis helikopteri de destek verdi.

Ekipler, uygulama kapsamında 6 bin 752 aracı kontrol etti, 17 bin 975 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

Aramalarda 11 ruhsatsız tabanca, 11 şarjör, 55 mermi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 10 fişek, 2 kurusıkı tabanca ile 3 kesici alet ve farklı miktarlarda uyuşturucu madde geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan 93 şüpheliyi yakalayan ekipler, 6 motosikleti trafikten men etti, 164 araç sürücüsüne ise 1 milyon 845 bin 176 lira ceza yazdı.

103 iş yerini denetleyen ekipler, usulsüzlük tespit edilen 5 iş yeri hakkında işlem yaptı, kavşaklarda dilencilik yapan 9 kişiye 12 bin 654 lira ceza uyguladı.

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