Adana'da İBB'ye ait araçta 144 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; Uyuşturucu Madde Ticaretinin Önlenmesine Yönelik yapılan çalışmalarda; TAG otoyolu İncirlik park alanında durumundan şüphelenilerek durdurulan üzerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Şehirler Arası Cenaze Nakil Aracı ibaresi bulunan bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde taşındığı ortaya çıktı.

ARAÇTA 144 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre, Yapılan aramada 24 kilo 550 gram toz esrar maddesi olmak üzere toplamda 144 kilo 550 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak Adana'da 2, Diyarbakır'da da 1 şüpheli olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.