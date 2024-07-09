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Adana'da ilginç olay: 2 genç motosikleti sahibiyle birlikte çaldı

Adana'da 17 yaşındaki çocuk üç tekerlekli motosikleti sahibiyle birlikte çaldı, bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

IHA9 Temmuz 2024 Salı 10:12 - Güncelleme:
Adana'da ilginç olay: 2 genç motosikleti sahibiyle birlikte çaldı
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 40 yaşındaki İ.Ç sokaklardan atık kağıt ve geri dönüştürebilir malzemeler topladığı sırada üç tekerli motosikletiyle bir marketin önüne geldi. İ.Ç. iş yerinden karton kutuları alıp, aracının arka kasasına yüklemeye başladı.

MOTOSİKLETİ SAHİBİYLE BİRLİKTE ÇALDILAR

M.T (17) ve arkadaşı E.Y. (22) ise İ.Ç.'ye ait üç tekerlekli aracı gözlerine kestirdi. İ.Ç., üç tekerlekli motosikletinin aracının kasasına kartonları yerleştirdiği sırada, direksiyon başına geçen M.T aracı çalıştırırken arkadaşı da etrafta gözcülük yaptı. Şüpheliler araç sahibi fark etmeyince onunla birlikte motosikleti çaldı. Bu anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

PANİKLE DUVARA ÇARPTILAR

Aracı çalan M.T. bir süre ilerledikten sonra, İ.Ç.'nin bağırmasıyla bir duvara çarptı. Bu sırada İ.Ç. motosikletten düştü. Üç tekerlekli motosikleti çalan M.T. ve arkadaşı E.Y araçla birlikte olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kaçtığı yeri tespit etti. Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi'nde bir adrese yapılan operasyonla her iki şüpheli de kıskıvrak yakalandı. Üç tekerlekli motosiklet ise sahibine teslim edildi.

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