10 aylık bebeğini havada yakaladı

Tehlikeyi son anda fark etti. Yerinden fırladı. Bebek arabasından kafasının üstünden düşen kızını havada yakaladı. Adana'da market sahibi Mehmet Ali Durmuş'un eşi ziyarete gelmişti. Çiftin 10 aylık kızı Enbiya da bebek arabasındaydı. Annesi yanından bir süreliğine ayrıldı. Bebek de arabasından ayağı kalktı. Market sahibi baba onu görür görmez yerinden fırladı. Tam baş üstü düşmek üzereyken havada tuttu. O da bebek de anne de rahat bir nefes aldı.