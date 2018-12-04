Adana'da iş yerinde patlama: 3 yaralı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde sanayi sitesindeki bir iş yerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı.
- AA
Alınan bilgiye göre, Hakan Karaaslan'a ait hurda deposundaki atölyede boş etil alkol varili spiralle kesilirken patlama meydana geldi.
Patlamada iş yeri sahibi Karaaslan, babası Eyyüp Karaaslan ile atölyede misafir olarak bulunan Şahin Aslan yaralandı.
Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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