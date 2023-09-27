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Adana'da kaçakçýlýk operasyonu: 1 kiþi tutuklandý

Adana'da düzenlenen kaçakçýlýk operasyonunda yakalanan 12 zanlýdan 1'i tutuklandý.

AA27 Eylül 2023 Çarþamba 10:35 - Güncelleme:
Adana'da kaçakçýlýk operasyonu: 1 kiþi tutuklandý
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Adana'da gümrük kaçaðý 26 milyon 344 bin makaron (filtreli sigara kaðýdý) ile çeþitli ürünlerin ele geçirildiði operasyonda yakalanan 12 zanlýdan 1'i tutuklandý.

Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduðu belirlenen adres ve araçlarda arama yaptý.

Ekipler aramalarda 16 milyon 44 bini doldurulmuþ 26 milyon 344 bin makaron, 3 bin 780 paket sigara, 150 elektronik sigara ile 24 cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda 12 zanlý gözaltýna alýndý.

Emniyetteki iþlemlerin ardýndan adliyeye sevk edilen zanlýlardan 1'i tutuklandý, diðerleri serbest býrakýldý.

  • kaçakcýlýk
  • adana
  • tutuklama

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