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Güncel

Adana’da karayolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu

Adana’da karayolunda parçalanmış kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

IHA01.02.2020  07:49 - Güncelleme: 01.02.2020  07:49

Olay, Ceyhan İlçesi Adana- Osmaniye Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, vatandaşlar yerde parçalanmış ceset görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde parçalara ayrılmış kadın cesedi buldu. Yapılan araştırmalarda kadının üzerinden çıkan kimlikte polis cesedin Mehtap Ateş (32) ait olduğunu belirledi.

Polis ekipleri olayın trafik kazası olabileceği belirtirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, parçaları ayrılmış Mehtap Ateş'in cesedi otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Trafik magandası yakalandı

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