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Adana'da kayboldu, Konya'da gömülü bulundu! En yakını vahşeti itiraf etti

Adana'da kayıp olarak aranan kişinin cesedi, Konya'nın Ereğli ilçesindeki bir tarlada gömülü bulundu. Yeğeni, dayısını aralarındaki tartışma sonrasında tabancayla vurarak öldürdüğünü ve çiftlikteki tarlaya gömdüğünü itiraf etti.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 07:33 - Güncelleme:
Adana'da kayboldu, Konya'da gömülü bulundu! En yakını vahşeti itiraf etti
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Adana'da yaşayan M.A'dan (61), mart ayında evinden çıktıktan sonra haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturmada M.A'nın gidebileceği yerler araştırıldı.

Bu kapsamda M.A'nın, Konya'nın Ereğli ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki yeğeni F.D'nin (51) yanına gittiği belirlendi.

Adana Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin, Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerle adrese düzenlediği operasyonda F.D. gözaltına alındı.

F.D'nin ifadesinde, dayısını aralarındaki tartışma sonrasında tabancayla vurarak öldürdüğünü ve çiftlikteki tarlaya gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlının gösterdiği yerde yapılan kazıda bulunan M.A'nın cesedi adli tıp kurumuna götürüldü.

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