Adana'da kayıp kişi için gölde arama çalışması başlatıldı

Merkez Yüreğir ilçesinde ikamet eden Osman Anaçkaya'dan (62) dünden beri haber alamayan yakınları, kendi imkanlarıyla arama başlattı.

Anaçkaya'nın otomobilini Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Köprüsü'nde bulan yakınları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kayıp kişinin bulunması için gölde arama gerçekleştirdi.

Anaçkaya'nın arkadaşı Ahmet Uygur, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Anaçkaya ile son olarak iş yerinde görüştüklerini belirterek, "Bazı ekonomik ve sağlık sorunları vardı. Sabah aracını burada gördük. Telefonunu da araçta bulduk." dedi.