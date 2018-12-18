Son Dakika Haberleri 18

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana'da kayıp kişi için gölde arama çalışması başlatıldı

Adana'da, kendisinden bir süredir haber alınamayan kişinin otomobilinin Seyhan Baraj Gölü üzerindeki köprüde bulunması üzerine gölde arama yapıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Merkez Yüreğir ilçesinde ikamet eden Osman Anaçkaya'dan (62) dünden beri haber alamayan yakınları, kendi imkanlarıyla arama başlattı.

Anaçkaya'nın otomobilini Seyhan Baraj Gölü üzerindeki Çatalan Köprüsü'nde bulan yakınları, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, kayıp kişinin bulunması için gölde arama gerçekleştirdi.

Anaçkaya'nın arkadaşı Ahmet Uygur, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Anaçkaya ile son olarak iş yerinde görüştüklerini belirterek, "Bazı ekonomik ve sağlık sorunları vardı. Sabah aracını burada gördük. Telefonunu da araçta bulduk." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dövmek istediği kadın boksör çıkınca hayatı karardı

Dövmek istediği kadın boksör çıkınca hayatı karardı

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

Ersun Yanal ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Dudak uçuklatan kazançlar: YouTuberlar ayda bakın ne kadar kazanıyor

Dudak uçuklatan kazançlar: YouTuberlar ayda bakın ne kadar kazanıyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA