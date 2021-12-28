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Adana'da kocasının tabancayla başından vurduğu kadın hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kocasının tabancayla başından vurduğu kadın yaşamını yitirdi.

AA28 Aralık 2021 Salı 09:55 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 09:56
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Yeşilyurt Mahallesi'nde minibüs şoförü Yunus Emre U'nun (28) dün evlerinde tartışıp tabancayla başından vurduğu eşi Melike Yağmur U. (28), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aynı silahla intihar girişiminde bulunan Yunus Emre U'nun ise hayati tehlikesi sürüyor.

Yunus Emre U'nun birikimlerini iki ay önce kripto para borsasına yatırdığı ve burada yaklaşık 400 bin lira kaybettiği ileri sürüldü.

Yunus Emre U'nun borsadaki kaybının ardından psikolojisinin bozulduğu, eşiyle sık sık tartışma yaşadığı ve psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi.

Öte yandan, Yunus Emre U'nun eşini vurduktan sonra kendisine müdahale eden babası Hakan U'ya da silahı doğrultup ardından kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

- OLAY

Yeşilyurt Mahallesi'nde minibüs şoförü Yunus Emre U, dün evlerinde tartıştığı eşi Melike Yağmur U'yu tabancayla başından vurup aynı silahla kendi kafasına ateş ederek intihar girişiminde bulunmuştu.

Ağır yaralanan çift, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Çiftin 6 yaşında ve 2 aylık ikizleri olmak üzere 3 çocuklarının bulunduğu öğrenilmişti.

  • Adana
  • cinayet
  • intihar girişimi

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