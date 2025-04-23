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Adana'da korkunç olay! 3 kişi hayatını kaybetti

Adana'da apartman dairesinde iki kişiyi tabancayla öldüren zanlı, saklandığı başka binanın damında intihar etti.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 07:45 - Güncelleme:
Adana'da korkunç olay! 3 kişi hayatını kaybetti
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Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, daireye girdiklerinde Abdülhakim Demirbaş (20) ve Mesut Savuran'ın (37) tabancayla öldürüldüğünü tespit etti.

Çalışmalarını genişleterek sürdüren Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının Mehmet Eser (22) olduğunu belirledi.

Şüphelinin Reşatbey Mahallesi'ndeki bir apartmanda saklandığını saptayan ekipler, söz konusu binaya operasyon düzenledi.

Baskın sırasında ekiplerden kaçmaya çalışan Mehmet Eser, çıktığı apartman damında tabancayla intihar etti.

Olay yerindeki çalışmaların ardından Eser'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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